Morte di David Rossi a processo il colonnello Aglieco conl’accusa di false dichiarazioni al pm

Genova, 21 gennaio 2025 – Andrà al'ex comandante dei carabinieri,Pasquale, indagato dalla procura di Genova perai pm nell'inchiesta sulladi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo 2013. La prima udienza è fissata per il pmo primo aprile., adesso in pensione, è da tempo residente ad Hammamet (Tunisia). Lo ha deciso il tribunale di Genova. Era il 9 dicembre 2021 quando ildei carabinieri Pasquale, già comandante provinciale a Siena, fu ascoltato dalla prima commissione parlamentare d'inchiesta sulladi, l'ex capo comunicazione di banca Mps deceduto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. In quella audizione, durata cinque ore, ilriferì di essersi trovato per caso sul luogo delladi, di essere uscito a comprare le sigarette e di aver seguito una volante che passava a sirene spiegate, quindi di aver assistito ad un sopralluogo nella stanza prima dell'arrivo della polizia scientifica.