Noinotizie.it - Monopoli: giovedì il teatro di Agatha Christie "Trappola per topi" con Ettore Bassi al Radar

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:A 73 anni dalla prima messa in scena all’Ambassadors Theatre di Londa, un classico per ildiarriva anell’adattamento che vede protagonista23 gennaio alle ore 21 sul palcoscenico del, lo spettacoloper, nuovo appuntamento della Stagione 2024.25 ‘Attraversamenti’ a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.La produzione La Pirandelliana è diretta da Giorgio Gallione, con traduzione e adattamento a cura di Edoardo Erba. La commedia di genere poliziesco diè tratta dal suo racconto ‘Tre topolini ciechi’ e si svolge nella pensione familiare Monkswell manor, una normale casa della campagna Inglese. Mollie e Giles Ralston ricevono i loro primi cinque ospiti mentre è in corso una bruttissima bufera di neve.