Inter-news.it - Monaco, vittoria di misura sull’Aston Villa: quanto basta prima dell’Inter!

Leggi su Inter-news.it

di incrociare l’Inter nell’ottava e ultima giornata dellafase di Champions League, ilincrocia e batte l’Astonper 1-0.PENULTIMA – Alle ore 18.45, allo Stade Luis II, è andata in scena-Aston. La gara, valida per la settima giornata di Champions League, ha visto uscire vittoriosi i francesi, che saranno gli avversarinell’ultima gara dellafase della competizione. La squadra di Adolf Hutter ha superato in casa gli inglesi con un solo gol, arrivato già all’ottavo minuto del primo tempo, ad opera di Wilfried Singo. La vecchia conoscenza della Serie A, ex del Torino, colpisce di testa il pallone respinto dal Dibu Martinez sull’iniziale conclusione di Thilo Kehrer. Il risultato non si schioda più dall’1-0, che decide la sfida e regala i tre punti al