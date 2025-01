Brindisireport.it - Moglie maltrattata e umiliata per 20 anni: 80enne condannato a cinque anni

Leggi su Brindisireport.it

FASANO – Per circa 20avrebbe vessato la, costringendola a gravi privazioni. Undi Fasano è statodi reclusione, per il reato di maltrattamenti in famiglia. La sentenza è stata emessa dal collegio giudicante del tribunale di Brindisi presieduto da.