Trevisotoday.it - Mobilità sostenibile, Confartigianato premia le scuole del Coneglianese

Leggi su Trevisotoday.it

Gli studenti si mettono alla prova sfidando le leggi della cinetica. Questo il senso di Ecospeed, il concorso diImprese Conegliano che usa in modo divertente e creativo la fisica applicata per avvicinare i giovani studenti allaeco. Non solo una gara tra.