Inter-news.it - Mkhitaryan, buon compleanno! Il terzo all’Inter: regalo a Praga?

Leggi su Inter-news.it

, che oggi compie gli anni. L’armeno domani potrebbe giocare titolare acontro lo Sparta.MIKI! –, che oggi spegne trentasei candeline. Sul proprio sito ufficiale il club nerazzurro ha voluto fare gli auguri al centrocampista armeno: “Tanti auguri a Henrikh! Oggi il centrocampista armeno compie 36 anni.dall’estate 2022,festeggia il suoda giocatore interista. Con la maglia nerazzurra ha alzato al cielo da protagonista lo Scudetto della Seconda Stella, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. In questa stagione il numero 22 ha collezionato complessivamente 25 presenze, segnando un gol. Al centrocampista dell’Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!”Tanti auguri a, domaniin Sparta-Inter?COME BACK – E se si facesse undirettamente a? Perché no? Domani l’Inter scenderà in campo contro lo Sparta nella penultima partita della fase campionato della Champions League.