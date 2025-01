Quotidiano.net - Misure governative per affrontare il costo del petrolio e il prezzo del carburante

"Questo governo sta mettendo in atto ogni azione utile perildelalla luce del contesto geopolitico e delle guerre. In base ai dati elaborati dall'Osservatorio prezzi Mimit ilalla pompa della benzina è stato 1,82 al litro e gasolio 1,72. Numeri che risultano essere sensibilmente inferiori rispetto ai valori medi del 2023 e in linea rispetto a quelli del 2022". Lo ha detto la sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto durante un'interrogazione a risposta immediata alla commissione Trasporti della Camera, rispondendo a una domanda sull'aumento deldel. "Nel 2022 il governo si è trovato a dover adottarestraordinarie che hanno avuto un impatto pesante sui conti pubblici rendendo impossibile una stabilizzazione dei costi energetici - ha aggiunto -.