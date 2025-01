Ilgiorno.it - Milano, autobus contro un palo: passeggeri feriti e disagi sulla circolare 90-91

Leggi su Ilgiorno.it

– Unsi schiantaun. L'impatto è violento, 8finiscono a terra e vengono soccorsi per lievi traumi. E' successo questa sera – martedì 21 gennaio – attorno alle 18 in piazza Belfanti, accanto a viale Cassala e non lontano dalla fermata Romolo del metrò. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale, che è ancora sul posto per i rilievi. Stando a quanto ricostruito al momento, l'autista del bus, della linea 47, ha avuto un malore perdendo illlo del mezzo e andando a finireunmentre stava per svoltare in via Segantini, distruggendo tutto il parabrezza e mettendo ko anche la rete aerea che alimenta il filobus 90-91 (perché ilcentrato è proprio uno di quelli che sorregge quella rete). Immediatamente sono stati soccorsi i: l'autista e 8, tutti di età compresa tra i 21 e i 66 anni.