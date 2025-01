Ilgiorno.it - "Mi offri due birre?". E l’accoltella. Raid fuori da un bar del Corvetto: aggressore arrestato dalla polizia

Leofferte al bar. La richiesta di soldi. Poi il fendente tra le scapole. Il ferito col polmone perforato, operato d’urgenza al Policlinico. E l’dalle Volanti con l’accusa di tentato omicidio. A San Vittore è finito un trentottenne ecuadoriano, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e destinatario di un ordine di espulsione ignorato, che ha accoltellato un connazionale di 26 anni. La ricostruzione dell’episodio ci riporta alle 20.40 di domenica all’interno del bar Contigo di via Bessarione, esercizio commerciale colpito in passato da sospensioni di licenze più o meno lunghe per risse e clienti pregiudicati. Al bancone ci sono due ecuadoriani: il meno giovane, conosciuto da titolari e altri avventori per i suoi comportamenti molesti, si fare da bere dal connazionale, che è in compagnia di alcuni amici e non dice di no per evitare problemi.