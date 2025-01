Palermotoday.it - Meteo, dopo il maltempo si intravede un accenno di primavera: "Le temperature a Palermo saliranno fino a 21 gradi"

Tempo stabile in settimana, tra sole e qualche innocuo banco nuvoloso, ein aumento a. Lo dice Lorenzo Badellino, di 3b.com, che fa un quadro delle previsioni per tutta la settimana nel capoluogo e in Sicilia. "Un campo di alta pressione - dice l'esperto - rimarrà.