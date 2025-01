Meloni rilancia i rapporti con i leader mondiali | Banalmente la politica estera è politica interna

Leggi su Ildifforme.it

Con un post pubblicato sui suoi canali social, in cui si susseguono le immagini dei suoi incontri con imondiale,difende le scelte del suo esecutivo, ricordando che la costruzione distabili con le Nazioni estere si trasforma "in una porta aperta per le nostre imprese, per i nostri prodotti"L'articolocon i: “la” proviene da Il Difforme.