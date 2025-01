Vanityfair.it - Melania Trump, avvolta in un nastro nero per il ballo che chiude l'Inauguration Day

Come fu nel 2017, la First Lady si lascia vestire dal suo amico e stylist Hervé Pierre che disegna per lei un abito bianco pensato come se fosse un mazzo di fiori percorso da due fasce nere. Al collo una spilla di diamanti indossata come chocker