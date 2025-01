Veneziatoday.it - Mauro Repetto racconta la mitica storia degli 883 al Teatro Corso

Leggi su Veneziatoday.it

È partito il tour teatrale 2024/2025 di Alla ricerca dell’uomo ragno, lo spettacolo sulla veradei mitici 883, interpretata dallo stesso. Dopo il successo delle anteprime primaverili, non poteva che essere la città dove tutto ebbe inizio a dare il via a questa tournée, in cui.