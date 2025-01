Fanpage.it - Maria Latella sul passato di Chiara Ferragni: “Era una mia collaboratrice al magazine A, la sottovalutai”

Leggi su Fanpage.it

ha svelato un dettaglio inedito suldi. Tempo fa, l'imprenditrice digitale lavorava come suaad A, un settimanale femminile di cuiera direttrice: "Non avevo capito niente, la sottovalutai". Un anno fa, la giornalista diceva: "Possiamo vivere benissimo senza sapere seva in montagna".