Lanazione.it - «Mantenere le filali toscane di Banca d'Italia Livorno, Firenze e tesoreria di Arezzo»

, 21 gennaio 2025 –ledid'di). È quanto chiede la mozione presentata dal Movimento 5 stelle in Consiglio regionale che ha riscosso il voto compatto di tutte le forze politiche. La capogruppo Irene Galletti, in commissione Bilancio guidata da Giacomo Bugliani (Pd), ha illustrato il testo che impegna la Giunta ad ''intervenire immediatamente, in sede di Conferenza Stato Regioni e attraverso il confronto con Governo e Bank, per trovare soluzioni a salvaguardia dell'attività, del tessuto economico locale, delle condizioni occupazionali anche considerando la riapertura di filiali chiuse. A sostegno della mozione, in sede di dichiarazione di voto, si sono espressi i consiglieri Marco Casucci (Lega), Andrea Pieroni (Pd) e Maurizio Sguanci (Viva).