Infobetting.com - Manchester United-Rangers (Europa League, 23-01-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

arrivano a Old Trafford a completare il loro tour di Premiera cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, dopo avere sfidato il Tottenham a dicembre e avere costretto gli Spurs a un faticoso 1-1 in rimonta con Kulusevski che ha pareggiato il gol di Igamane in una serata di enorme .InfoBetting: Scommesse Sportive e