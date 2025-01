Sondriotoday.it - Malore improvviso: muore Giorgio Del Zoppo

Unche lo ha colto probabilmente nel sonno, è costato la vita aDel, 55 anni, noto in Valmalenco come "Gufo".L'uomo è stato ritrovato privo di vita nel suo letto, al rifugio Ai Barchi che gestiva da anni, attività per la quale era, come detto, molto conosciuto.