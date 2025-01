Magenta EY | Per noi professionisti è una priorità studiare la riforma

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Oggi siamo qui per parlare dellafiscale e dell’attuazione della stessa. Per il governo è una, soprattutto nel 2025, dare una spinta ulteriore all’attuazione dellae per noiè unala. In questa occasione abbiamo creato una contaminazione tra Mef, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, .L'articolo(EY): “Per noiè unala” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.