Padovaoggi.it - L’Under 21 torna a Cittadella: otto anni dopo, il Tombolato si tinge d’azzurro

Leggi su Padovaoggi.it

21 scalda i motori: la corsa verso l’Europeo passa per il Veneto. Il 21 marzo Venezia accoglierà l’Italia per la sfida contro i Paesi Bassi, il 24 toccherà aospitare l’amichevole con la Danimarca. Due test di spessore per la squadra di Carmine Nunziata, ex grande.