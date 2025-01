Ilrestodelcarlino.it - L’Under 15 festeggia la vittoria nel derby del Secchia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Belladel15 (nella foto, l’entusiasmo post partita) neldel. L’undici di mister Minozzi supera 1-0 in casa il Modena nella quindicesima giornata di campionato, con un gol al 75’ di De Simone. Si tratta del secondo successo stagionale dei granata, che salgono a 9 punti a -3 dal terzultimo posto. Termina a reti bianche, invece, la medesima sfida valida per la categoria Under 16, con i ragazzi di Bertoni ed i "canarini" che si spartiscono la posta in palio. Stop esterno per17, impegnata a Bogliasco con la Sampdoria. I liguri si impongono col punteggio di 2-0, aprendo le marcature ad inizio ripresa con Mezzotero per poi raddoppiare in Zona Cesarini con Svietkin. Duplice kappao casalingo, infine, per14 e13: i primi cadono 2-1 con rete della bandiera di Lerose, che replica solo parzialmente a Attrice e Romano; più netto lo stop patito dai giovanissimi del13, che cedono 4-0 ai ducali.