Fanpage.it - Luca Calvani riceve un biglietto dall’esterno al GF. Lui nega tutto, poi confessa: “L’hanno infilato nella giacca”

Leggi su Fanpage.it

Nei giorni scorsi, Pamela Petrarolo ha trovato uncontenente un messaggio per, che recita: "No letto Jessica".puntata del 20 gennaio, Alfonso Signorini ha cercato di far chiarezza sulla vicenda, individuando un responsabile e adottando un provvedimento disciplinare verso di lui. Ecco cosa è successo.