Frosinonetoday.it - Lo Scalo passato al setaccio. Controllate oltre 300 persone, trovata della droga

Il quartiere dellonella parte bassacittà di Frosinone, quello dove nelle ore scorse è stata istituita la zona rossa, è stato controllato dagli uomini delle forze dell'ordine in ottemperanza alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.