Oasport.it - LIVE Djokovic-Alcaraz, Australian Open 2025 in DIRETTA: sempre meno al match del torneo, sarà show

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:23 Sabalenka-Pavlyuchenkova 6-2, 2-6! Poi!!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi un clamoroso! Partita dell’anno? Il tempo risponderà. Di sicuro ce la gusteremo dal primo all’ultimo quindici con la nostra consuetatestuale scritta di ogni singolo punto e momento di una partita destinata a scrivere la storia del nostro sport.Il 10 volte campione deglisi è presentato in grande spolvero all’edizionedello Slam che gli ha dato più soddisfazioni di tutti gli altri. Se nella passata stagionesi era arreso a uno strepitoso Jannik Sinner in semifinale, dando l’impressione di essere impotente: ecco che quest’anno il grande ostacolo arriva prima!C’è infatti da fare i conti, per il campione di Belgrado, con l’iberico 4 volte campione Major.