Inter-news.it - L’Inter inaugura la giornata definendo un primo colpo di mercato: il nome

Leggi su Inter-news.it

ha chiuso ilacquisto della sessione invernale di calcio. Non si tratta di una figura già pronta per giocare in prima squadra.LA SITUAZIONE –ha definito l’ingaggio di Andrija Vukoje, centrocampista montenegrino classe 2008. Come riportato da Sky Sport, il giovane calciatore balcanico volerà a Milano nelladi mercoledì per procedere alle visite mediche di rito e alla successiva firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime stagioni. Prevedibilmente, il centrocampista verrà impiegato in Primavera, con la possibilità di utilizzarlo nella squadra U-20 che dovrebbe formarsi nella prossima stagione.Vukoje fa ben sperare per il futuro:ne è consapevole!IL GIOCATORE – In Montenegro si ritiene che Vukoje abbia un futuro assicurato, date le sue qualità tecniche e la personalità che sta mostrando nonostante la sua giovane età.