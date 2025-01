Genovatoday.it - L'incredibile striscia positiva dell'Entella

La promozione in Serie B non può più essere solo un sogno per l'. I chiavaresi sono primi in classifica con cinque punti di vantaggio su Torres e Ternana, agli umbri hanno recuperato ben sette punti nelle ultime quattro gare e la crisi del Pescara ha fatto il resto per la capolista.