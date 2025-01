Lanazione.it - Lina Zini spegne la 100ª candelina. Festa alla Sabbadini

Un compleanno molto specialeRsadi Sarzana:, ospite della struttura, ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Una giornata particolare festeggiata insieme a figli, parenti e amici di, cui si sono aggiunti gli operatori della Rsa compreso chi, già fuori turno, ha voluto tornare per partecipare per portare il suo saluto a. Ad animare il pomeriggio di allegria, la musica proposta da Donatella e Gigi dj, non sono mancati balli e canti che hanno coinvolto tutti i partecipanti. Unapreparata con cura nel corso della settimana dalle ospiti della Rsa, che si sono adoperate per creare il festone con le loro mani durante le ore di animazione nella casa di riposo.