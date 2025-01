Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "perché non chiudete?": la ghigliottina di Gionata diventa un caso | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

e Shadia sono stati i due concorrenti che questa sera, martedì 21 gennaio, si sono sfidati al gioco dei Cento Secondi a L', il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, per aggiudicarsi la. Alla fine ad avere la meglio è stato. Le parole da collegare erano punto, freddo, panino, cavallo e ferro. Il concorrente, dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, ha provato il tutto per tutto scrivendo la parola Battere sul cartoncino a sua disposizione. Il montepremi in gioco era di 12.500 euro. Purtroppo, però, come spiegato anche dal conduttore, la parola esatta era un'altra, cioè Vapore. La soluzione offerta dal programma, però, non è piaciuta agli appassionati telespettatori della trasmissione che, come al solito, hanato la puntata sui social.