Fanpage.it - Legionella nell’acqua del bagno: chiusa la scuola elementare del Quarticciolo

Leggi su Fanpage.it

Gli alunni dellaPirotta di via Luca Ghini sono stati spostati in altri edifici per la presenza dellanell'acqua dei bagni. Il preside ha chiuso il plesso in via precauzionale, fatta la bonifica, si attendono i risultati delle nuove analisi.