L’educazione nel piatto Filiera corta a scuola

Duro attacco di Capannori Cambia sulle mense scolastiche e la Piana del Cibo: "Lucca ha lasciato l’iniziativa che rischia di essere un progetto fallimentare – interviene il consigliere Bruno Zappia -, mentre Capannori sta cercando produttori agricoli locali per creare una, perché ci ha pensato ora e non prima di acquistare le quote della società ‘Qualità e Servizi’ per 288 mila euro? ". Bruno Zappia aggiunge che si rischia uno spreco di risorse, e sottolinea che altri Comuni come Lucca lo hanno già abbandonato". In risposta arrivano le dichiarazione del presidente della Piana del Cibo Massimo Rovai, secondo il quale il progetto prosegue il percorso con successo: "Nelle scuole di Capannori, ladel cibo è in gran parte già locale – dichiara Massimo Rovai, presidente della Piana del Cibo – e l’avviso rivolto ai produttori locali mira a sviluppare ulteriormente la