Ilrestodelcarlino.it - Le stragi nazifasciste. Il libro di Daniele Susini

Appuntamento oggi pomeriggio alle 18 alla biblioteca Panzini di Bellaria Igea Marina per la presentazione del‘Vittime e carnefici, lelungo la linea gotica’ dello scrittore e storico(nella foto). L’autore sarà in dialogo con lo storico Maurizio Casadei, per approfondire il tema delledurante la seconda guerra mondiale. L’incontro sarà introdotto da Alessandro Agnoletti, direttore della biblioteca. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione nazionale vittime civili di guerra – Aps sezione di Rimini, è reso possibile grazie al finanziamento del fondo italo-tedesco per il futuro.