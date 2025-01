Ilgiorno.it - Lavori in galleria. Per tre mesi. San Zeno chiusa

Per un anno la circolazione attorno a Lonato del Garda cambia, per consentire l’ammodernamento tecnologico dellaSanche, da ieri alle 11, èe lo sarà per tre. In seguito, per nove, non si transiterà dalle 19 alle 7 del mattino. Da ieri i circa 100mila veicoli che ogni giorno percorrono quella tratta dovranno spostarsi su percorsi alternativi. I camion con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non potranno entrare nel centro storico. Tutte le indicazioni dettagliate e l’ordinanza sono pubblicate sul sito del Comune di Lonato. Sono stati predisposti percorsi alternativi. Ai mezzi pesanti è consigliata l’autostrada, se possibile. Per tutta la giornata di ieri il traffico è stato scorrevole e i disagi limitati alla maggior lunghezza della strada da percorrere, dovendo saltare la