Inter-news.it - Laci rivela: «Inter non la mia preferita in Italia! Meglio il Milan»

Leggi su Inter-news.it

Qazim, giocatore dello Sparta Praga, ha lanciato una forte provocazione in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’. PROVOCAZIONI – Qazimè uno dei giocatori che sarà protagonista nella partita di domani tra Sparta Praga e. Il giocatore ha lanciato una provocazione pesante alla squadra nerazzurra: «Il mio compagno Asllani con l’Albania? Non ci siamo ancora parlati, non ci siamo nemmeno scritti. E non credo che accadrà. Sarà semplicemente il mio avversario per 90 minuti. L’non è la mia squadrain, lo è il, quindi ho una motivazione ancora più speciale e ho un motivo in più per batterla»-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «non la miainil»)©-News.