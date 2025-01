Fanpage.it - La regina Camilla veste vintage: affronta il freddo invernale col cappotto tartan

Leggi su Fanpage.it

Laè tornata in pubblico dopo la lunghissima pausa natalizia e ne ha approfittato per sfoggiare l'ennesimo look glamour. Ha puntato sulla stampa, dando prova che è assolutamente perfetta perre l'inverno con stile.