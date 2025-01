La lezione di Alessandro Barbero agli studenti | Dissing? Non so cosa sia sono un uomo del Medioevo E ancora | D’Annunzio e Marinetti si odiavano

Leggi su Orizzontescuola.it

, storico di fama, ha affascinato una platea di oltre 1000delle scuole superiori al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. L'evento, promosso da Sky in collaborazione con Chora Media e Will, ha offerto unaspeciale incentrata sul concetto di "", termine usato oggi per indicare gli scambi di insulti tra artisti, in particolare trapper.L'articolo Ladi: “? Non sosia,undel”. E: “si” .