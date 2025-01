Iodonna.it - La giornalista, compagna del patron di Amazon, ha sfoggiato un tailleur bianco con corsetto in pizzo. Un dettaglio ritenuto «inappropriato» da molti utenti del web

Il 20 gennaio è stato il giorno di Donald Trump. Ma ad attirare l’attenzione alla cerimoni di insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti è stata Lauren Sànchez. La fidanzata di Jeff Bezos, infatti, ha partecipato all’evento con un total look white che non è passato inosservato. Il motivo? Undi lingerie ben visibile dalla sua giacca. E che ha suscitato non pochi commenti sui social perchéda tanti. Dalle First Ladies a Giorgia Meloni: tutti i look all’Inauguration Day di Donald Trump X Leggi anche › Inauguration Day 2025, i look delle donne della politica per l’insediamento di Donald Trump Lauren Sànchez, il look di Lady Bezos fa discutereA Capitol Hill, dove Donald Trump ha giurato come nuovo Presidente Usa, Lauren Sànchez si è presentata avvolta in un cappotto il, tolto il quale, haunchiaro composto da giacca e pantalone.