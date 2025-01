Lidentita.it - La Cina critica le scelte di Trump su clima e salute. Quel “messaggio” da Taiwan

Leggi su Lidentita.it

Lagià fa le pulci al primo discorso (e alla prima raffica di decreti esecutivi) di Donald. Il governo di Pechino non ha gradito alcune delleeffettuate dal presidente americano e non ha nascosto il suo disappunto. A cominciare dalla decisione di mettere in discussione l’Oms e ala di ritirarsi dagli . Laledisu” daL'Identità.