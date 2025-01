Vanityfair.it - Ivanka Trump è la reginetta dell'Inaugural Ball con l'abito copiato pari pari ad Audrey Hepburn

Leggi su Vanityfair.it

Riflettori puntati suche al Libertycelebra l'insediamento alla Casa Bianca di suo padre Donald incanalando la daddy princess che è in molte di noi. La First Daughter replica, infatti, un celebre look di, sua grande icona, nel film Sabrina