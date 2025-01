Oasport.it - Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali pallamano 2025: orario, programma, canale, streaming

Dopo aver brillantemente superato il primo turno dei, per l’dellaè il momento di mollare un’altra volta gli ormeggi e sfidare la, nella prima partita del Main Round.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 18.00Una gara sulla carta abbordabile, ma che nasconde certamente nelle insidie, anche perché ora i punti pesano il doppio, visto che c’è si in lontananza un’improbabile pensiero di qualificazione ai quarti di finale, ma anche la volontà di provare a vincere più partite possibili pensando di arrivare lontano nel torneo che andrà dal 9° al 24° posto: vero obiettivo dell’, valida per la 1a giornata del Gruppo I del Main Round deidi, si giocherà a Herning (Danimarca) quest’, martedì 21 gennaio, alle ore 18.