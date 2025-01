Israele vasto attacco in Cisgiordania

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.33 "Su indicazione del gabinetto politicodi sicurezza, l'Idf, lo Shin Bet e la Polizia dihanno avviato un operazione militare vasta e significativa denominata "Muro di ferro" per combattere i terrorismo a Jenin". Con queste parole il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato l'in. "Questo è un ulteriore passo verso il raggiungimento dell'obiettivo che ci eravamo prefissati: rafforzare la sicurezza in Giudea e Samaria.Agiamo in modo sistematico contro l'asse iraniano".