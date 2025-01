Iscrizioni scuola superiore lo psicologo Lancini | Non sarà una scelta definitiva Durante il percorso si può cambiare

Leggi su Orizzontescuola.it

Partono leper laper l'anno scolastico 2025/2026: le famiglie hanno tempo per presentare domanda fino al 10 febbraio. Nel frattempo, arrivano i consigli da parte dei vari esperti per effettuare unaben consapevole. Specialmente per quanto riguarda lasecondaria di secondo grado.L'articolo, lo: “Nonunailsi può” .