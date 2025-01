Inter-news.it - Inzaghi: «Inter, niente calcoli! Mercato? I miei giocatori sono bravi. Solo un augurio»

Tra campo, infortuni e, Simonespiega il suo punto di vista sull’un giorno prima della gara di Champions League contro lo Sparta Praga.– Dopo esservenuto in conferenza stampa, Simonerisponde anche alle domande di Sky Sport 24 alla vigilia di Sparta Praga-: «Per quanto riguarda i, prima aspettiamo questa penultima giornata. Per noi è una partita importante e difficile, contro una squadra che ha fatto le prime due partite molto bene. Nelle ultime ha perso, contro squadre più forti. Quella di domani è una partita di Champions League, quindi non sarà semplice. Lo Sparta Praga ha il campionato fermo da un mese, ha fatto due buone amichevoli nelle ultime settimane. Abbiamo cercato di preparala bene in queste 48 ore che ci dividono dalla partita con l’Empoli».