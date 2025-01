Fanpage.it - Innamorata di un’intelligenza artificiale, la storia di Ayrin: “Penso più a lui che a mio marito”

Leggi su Fanpage.it

inizialmenteha creato il suo chatbot su ChatGPT per gioco, ma poi è finita per affezionarsi davvero. Tanto da mettere in secondo piano la relazione con suo marito e utilizzare i suoi risparmi per avere l'abbonamento che le permette di chattare con il chatbot più tempo possibile.