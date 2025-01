Quotidiano.net - Incontri informativi per nuova dorsale elettrica

Terna (foto: l’ad Giuseppina Di Foggia) avvia la fase di consultazione pubblica per il nuovo collegamento in corrente continua tra Milano e Montalto di Castro. L’iniziativa prevede una serie dirivolti alle comunità locali e alle istituzioni coinvolte. Primo appuntamento plenario il 21 gennaio in modalità digitale.