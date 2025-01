Lapresse.it - Incidenti lavoro: operaio morto in azienda packaging Perugia

Milano, 21 gen. (LaPresse) – Unquesto pomeriggio per un incidente sulall’interno dell’diEuropoligrafico di. Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia di Stato, i tecnici della Asl e i vigili del fuoco. La vittima, identificata come un probabile addetto alla manutenzione di un macchinario, è deceduta sul luogo dell’incidente. Indagini in corso per chiarire cause e dinamica dell’accaduto.