Agrigentonotizie.it - Incidente sulla 115, due auto si scontrano vicino a lido balneare: 3 feriti

Leggi su Agrigentonotizie.it

Due, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate a Licatatrada statale 115 al chilometri 236 nei pressi di un beach resort al. Il bilancio è di 3. Sono stati tutti condotti con le ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo.