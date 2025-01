Fanpage.it - Incidente sul lavoro a Perugia, operaio muore schiacciato da una pressa: aveva 33 anni

Leggi su Fanpage.it

Undi 33è morto nel pomeriggio di martedì 21 gennaio in unsulall'interno dell'azienda di packaging Europoligrafico di. La vittima, R.G., è stata identificata come un addetto alla manutenzione di un macchinario. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto.