Torinotoday.it - Incidente stradale: schianto tra moto e autocarro a Valgioie, 17enne in pericolo di vita

Leggi su Torinotoday.it

Gravenel pomeriggio di sabato 18 gennaio 2025 a, Borgata Bussone, vicino al confine con Giaveno. Unciclista di 17 anni, per cause ancora non chiare, si è scontrato con unche viaggiava nella direzione opposta. L’impatto è stato molto violento e il giovane ha.