Salernotoday.it - Incidente a Campagna: auto sbanda, finisce contro un albero e si ribalta

Leggi su Salernotoday.it

Brutto, oggi pomeriggio intorno alle 17, a: un', per cause da accertare, èta finendoun, per poirsi. Miracolosamente illeso il conducente che sostiene che un'altra vettura gli abbia tagliato la strada, causando il sinistro.L'intervento.