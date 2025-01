Quotidiano.net - Incendio nell’hotel di una stazione sciistica in Turchia: almeno 10 morti e 32 feriti

Ankara, 25 gennaio 2025 - Scoppia undi unain: sono10 le persone morte e 32 i. È il primissimo bilancio diramato dal ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, su quanto accaduto stanotte al Kartalkaya Ski Resort, una grande struttura turistica che si trova nella provincia di Bolu, nel nord-ovest del Paese: le fiamme sarebbero scoppiate nel ristorante dell’albergo. L’Il rogo è scoppiato nella notte in un hotel nelladi Kartalkaya, una località rinomata per le vacanze invernali che si trova sul comprensorio dei monti Koruglu, in. “Oggi alle 3.27 unè stato segnalato in un hotel del centro sciistico di Kartalkaya”, ha detto il ministro Ali Yerlikaya. “Sfortunatamente il numero diè salito a dieci e il numero deia 32'', ha annunciato il ministro su X.