Inauguration Day, i look "parlanti" di Melania Trump

Ce lo si aspettava e così è stato: idisono stati tra i protagonisti indiscussi dell'Day 2025. Mentre Donaldteneva il suo discorso di insediamento, confermando di voler mantenere tutte le promesse fatte in campagna elettorale e dando inizio alla nuova Golden Age americana, la first lady sedeva composta nel suo outfit austero. Cambio di registro per la sera, con un candido long dress bianco. Nella giornata storica, non mancano battutine, meme e malelingue relative al ruolo di. e alla sua mise.LEGGI ANCHE >>>Day, idelle first lady nella storia<<< Il cappello anti bacioDonaldprova a baciare la moglieE' bene partire dal cappello neldiall'Day: in fondo è su questo accessorio che si è concentrata tutta la curiosità (e l'ironia).